Ученые выяснили, где скрывается штамм «омикрон»

То, что человек является переносчиком штамма «омикрон», быстрее всего диагностируется, если тест взят из слюны, а не из носоглотки. К такому выводу после исследований пришли ученые из Университета Кейптауна в ЮАР, написали «Известия».

Результаты их экспериментов показали, что мазок из носа в 14% случаев не показывал «омикрон», хотя он был в организме человека. Однако в России тестировать на коронавирус предписывают брать через нос и запрещают через слюну — эксперты уверены, что скоро всему миру придется приспосабливаться.

Всего в исследовании специалистов приняли участие 382 человека, которые тестировались с августа по декабрь 2021 года. У них забирали мазок из носоглотки и образцы слюны. Выяснилось, что штамм «дельта» всегда находится в носоглотке, а в слюне только в 71% случаев. «Омикрон» же наоборот — в слюне выявлялся всегда, а в носоглотке только в 86% случаев.

«Вероятно, „Омикрон“ немного сменил место дислокации в организме, благодаря чему и стал более заразным», — предположил заведующий лабораторией НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерского МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин.

В Роспотребнадзоре журналистам ответили, что современные ПЦР-тесты выявляют коронавирус независимо от того, какой штамм присутствует у человека в организме. Врач-инфекционист Андрей Поздняков уточнил, что для практического здравоохранения знание конкретного штамма не столь важно.