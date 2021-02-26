Ученые выяснили, что занятия спортом способствуют укреплению костей

Специалисты Научно-исследовательского института детского медицинского центра в Юте выяснили, что занятия спортом способствуют укреплению костей, рассказал журнал Nature.

Ученые провели эксперимент на грызунах. Они проанализировали подмножество клеток рецептора лептина+, отвечающего за производство остеолектина. Это белок, который связывает кальций в костях. В клетку мышам установили беговые колеса для постоянной физической активности. Эксперты выяснили, что благодаря тренировкам кости мышей стали крепче, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Кроме этого, силы, которые генерировались при беге или ходьбе, передавались по артериолярным кровеносным сосудам в костный мозг. Это помогло укрепить иммунитет подопытных.

Ранее ученые рассказали, что правильная диета может существенно увеличить продолжительность жизни. В рамках исследования они выяснили, что животный белок в рационе необходимо заменять растительным.

Специалисты сравнили влияние питания с животными и растительными белками на риск смертности от таких причин, как сердечно-сосудистые заболевания и рак. Наблюдения заняли от 3,5 года до 32 лет. За это время из 715 128 участников умерли 113 039 человек. В итоге у тех, кто употреблял растительные белки, риск смертности был значительно ниже.