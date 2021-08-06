Ученые выяснили, что вегетарианцы чаще мясоедов подвержены депрессиям

Немецкие психологи обнаружили связь диеты, которой придерживается человек, с его настроением. На основе исследований был сделан вывод, что вегетарианцы чаще мясоедов страдают депрессиями. Об этом рассказал сайт «Политика сегодня».

Собрав воедино все данные, ученые отметили, что после начала психического расстройства человек начинал придерживаться вегетарианской диеты. При это существует и обратная последовательность. Люди, отказавшиеся от употребления мясных продуктов, начинали страдать психическими расстройствами.

Ранее стала известно о связи между употреблением большого количества сахара и позитивным настроением. Человек, придерживающийся здорового питания и не употребляющий сладости, менее подвержен депрессиям.