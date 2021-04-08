Ученые выяснили, что риск заразиться коронавирусом через поверхности минимален

Ученые выяснили, что риск заразиться коронавирусом через поверхности крайне мал. Результатом исследования поделился американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Сотрудники центра опубликовали результаты QMRA — количественной оценки микробного риска передачи SARS-CoV-2 через зараженные поверхности.

В прошлом году ученые выяснили, что мытье рук действительно снижало вероятность заражения через поверхности. Однако оставался вопрос, насколько важную роль играет передача вируса через поверхность в структуре эпидемии.

Как оказалось, заразиться, прикоснувшись к поверхности, на которую попали вирусные частицы, можно. Но на вероятность заболеть влияют несколько важных факторов — структура поверхности и условия окружающей среды.

«Вероятно, концентрация SARS-CoV-2 на наружных поверхностях ниже, чем на внутренних поверхностях, из-за разбавления и движения воздуха, а также из-за более суровых условий окружающей среды, например таких, как солнечный свет», — говорится в тексте.

Тем не менее гладкие поверхности могут быть опасны еще три дня после зараженного коронавирусом человека. Также в CDC считают, что дезинфицировать поверхности, на которых могли осесть зараженные капли, обязательно только в первые 24 часа. Ученые предупредили, что носить маски и мыть руки все равно нужно, таким образом еще больше снижается риск заражения.

Однако, исходя из исследования, проще всего заразиться новым вирусом воздушно-капельным путем. Чтобы избежать этого, нужно не появляться в местах скопления людей и не пренебрегать остальными правилами безопасности.