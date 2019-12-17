Ученые выяснили, что простуда и грипп препятствуют друг другу

Исследователи изучили 44,2 тысячи случаев респираторного заболевания за последние девять лет. На основе данного анализа они проверили заболевших на генетических материал 11 групп вирусов. Таким образом, им удалось собрать модель взаимодействия каждой группы.

В большинстве случаев человек мог заразиться одновременно несколькими вирусами. Однако, по словам ученых, для риновируса и вируса гриппа А корреляция отрицательная.

Исследователи отметили, что вирусы могут провоцировать заражение организма другими вирусами. Но в настоящее время механизм их взаимодействия еще не изучен в полной мере.