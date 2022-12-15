Здоровье 15 декабря 2022, 13:49 Ученые выяснили, что пища с низким содержанием жиров может замедлить рост раковых новообразований piqsels

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Австралийские ученые провели ряд исследований и выяснили, что минимальное потребление насыщенных жиров может положительно повлиять на здоровье человека и снизит рост раковых опухолей. Об этом сообщил сайт «Ридус».

По данным ученых, снижение роста отмечалось при мутациях гена IDH1, которые обычно встречаются при раке крови и желчных протоков.

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Специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление насыщенных жиров и липидов очень часто приводит к росту появлений злокачественных новообразований с мутациями данного гена.

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Отмечается, что людям с онкологией данного типа крайне не рекомендуется употреблять пищу продукты с высоким содержанием жиров.