Ученые выяснили, что коронавирус поражает головной мозг

Коронавирус влияет на человеческий организм методом, который по своему принципу похож на действие вирусов гриппа и герпеса. Вирусологи напомнили, что из-за них может начаться некроз мозга. Некоторые его участки просто отомрут.

Профессор Санкт-Петербургского​ политехнического университета Петра Великого, ​руководитель​ исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов в беседе с газетой «Известия» рассказал о том, на что способен вызывающий пневмонию COVID-19 патоген.

Некоторые заразившиеся коронавирусом избежали проблем с работой легких. Однако медики отмечали у них рассеянное сознание или эпилептические признаки. Козлов заметил, что по этим симптомам можно предположить инфицирование вирусом. Теория подкрепляется еще и тем, что у зараженных случалась потеря вкуса и обоняния.

В Детройте в конце марта врачи наблюдали пациентку, которой как раз диагностировали поражение тканей мозга. При госпитализации у женщины наблюдался кашель, была лихорадка — классические для коронавируса симптомы. Однако медики зафиксировали и спутанное сознание и решили сделать КТ и МРТ.

Снимки показали, что у женщины в мозгу есть очаговые поражения. Пострадали области, которые отвечают за речь и способность чувствовать вкусы и запахи. Острая некротическая энцефалопатия, которую поставили женщине, обычно развивается на фоне вирусных инфекций, в том числе гриппа. Проще говоря, у нее случился некроз мозга. COVID-19 у американски позже тоже подтвердили.

Эксперты заметили, что коронавирус может атаковать весь организм, а не только нацеливаться на легкие. Патоген часто оказывает негативное воздействие в том числе на сердечно-сосудистую систему, неблагоприятно влияет на течение хронических заболеваний.

Австралийские ученые нашли препарат, который способен в течение двух дней подавить вирус. А специалисты из Южной Кореи заявили, что не нашли в вирусе признаков мутаций и исключили вероятность ошибок при тестировании.