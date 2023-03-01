Здоровье 01 марта 2023, 17:55 Ученые выяснили, что искусственный подсластитель может увеличивать риск инсультов

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Употребление подсластителя эритрита может ухудшать состояние больных диабетом и повышать риск инсульта. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на журнал Nature Medicine.

Специалисты Центра кардиоваскулярной диагностики и профилактики Института клинических исследований Лернера в Кливленде провели исследование пришли к выводу, что злоупотребление эритритом может быть очень опасным. Помимо диабета и инсультов, этот подсластитель может провоцировать тромбообразование и даже инфаркты. Также не исключают ученые и риск летального исхода.

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По данным исследований, всего 30 граммов подсластителя способны спровоцировать у здорового человека увеличение его уровня в крови в тысячи раз. Специалисты сделали свои выводы на основе наблюдений около 1000 участников исследования.