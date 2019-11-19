Ученые выяснили, что бульон способен остановить малярию

Ученики лондонской начальной школы разной этнической принадлежности предоставили 56 образцов домашних бульонов, которые в их семьях используют для борьбы с простудой. Сотрудники Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит проанализировали эти образцы.

В результате исследования оказалось, что за 72 часа пять образцов сдерживали развитие Plasmodium falciparum на 50%, а других четырех — более, чем на 50%.

Теперь ученые ищут ингредиент, который оказывает столь сильное противомалярийное действие.