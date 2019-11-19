  • Ученые выяснили, что бульон способен остановить малярию

    19 ноября 2019, 23:29

    Ирина Нагайникова

    Британские ученые обнаружили подавляющее действие некоторых мясных и овощных бульонов на возбудителя малярии, Plasmodium falciparum, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на MedicalXpress.
    Ученые выяснили, что бульон способен остановить малярию

    Ученики лондонской начальной школы разной этнической принадлежности предоставили 56 образцов домашних бульонов, которые в их семьях используют для борьбы с простудой. Сотрудники Имперского колледжа Лондона и Детской больницы Грейт Ормонд Стрит проанализировали эти образцы.

    В результате исследования оказалось, что за 72 часа пять образцов сдерживали развитие Plasmodium falciparum на 50%, а других четырех — более, чем на 50%.

    Теперь ученые ищут ингредиент, который оказывает столь сильное противомалярийное действие.