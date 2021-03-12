Ученые выяснили, чем минимизировать вред жирной пищи

Ученые из Исследовательского центра Рольфа Люфта при Каролинском институте в Швеции в экспериментах на мышах выяснили, что устранить нарушения обмена веществ, вызванные диетой с высоким содержанием жиров, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3. Результаты исследования они представили в журнале Science Advances.

Регулярное потребление жирной пищи приводит к повышению уровня белка аполипопротеина C3 (апо C-3). Ученые доказали, что если снизить его уровень, то можно заметно снизить или вовсе устранить вредные эффекты. Они разделил мышей на две группы, в одной грызуны получали препарат для снижения уровня аполипопротеина С-3 с десятой недели высокожировой недели, в другой — с самого начала.

«Через 10 недель все мыши в первой группе страдали ожирением, инсулинорезистентностью и стеатозом печени. Однако после лечения при продолжающемся питании с высоким содержанием жиров произошла нормализация метаболизма глюкозы, веса и морфологии печени», — приводит РИА «Новости» слова первого автора статьи Исмаэля Вальядолид-Асебеса (Ismael Valladolid-Acebes), доцента кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института.

У мышей с самого начала получавших препарат, ученые вообще не заметили нарушений обмена веществ.

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