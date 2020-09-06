Ученые вычислили самый несчастливый возраст

Ученые Дартмутского колледжа и Национального бюро экономических исследований (США) выяснили, что наиболее несчастливый период в жизни человека приходится на 47–48 лет.

При этом, в документе отмечается, что это является следствием биохимических процессов в организме и уровня гормонов, и не зависит от внешних факторов. В своем исследовании ученые изучили данные из 132 государств.

Они просили людей разных возрастов оценить свой уровень удовлетворенностью жизнью. Исходя из результатов исследования получается, что кривая счастья представляет собой латинскую букву U.

Самый счастливый период в жизни человека приходится на 18–20 лет, говорится в материале. Потом кривая идет вниз и достигает своего пика примерно в 47–48 лет.

При этом, как указано в исследовании, у людей в развитых странах кризис наступает в 47 лет, в развивающихся чуть позже — в 48 лет и два месяца, а в России, Китае и Мексике этот период проявляется в 43 года.

Состояние уныния продолжается у человека до 60 лет, после этого кривая снова начинает подниматься вверх, и в 70 лет люди снова чувствуют наибольшее удовольствие от жизни.

Осень и наступающая зима обычно приводят многих в состояние хандры. Для того, чтобы справиться с этим настроем недостаточно просто взять себя в руки. Нужно настроить свои циркадные ритмы таким образом, чтобы организм заряжал себя сам. Для этого достаточно соблюдать специальный режим дня. И прежде всего надо приучить себя ложиться спать и просыпаться в одно и тоже время.