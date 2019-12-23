    23 декабря 2019, 19:39

    Ученые: Витамин D поможет избежать переломов в пожилом возрасте

    Ирина Нагайникова

    Специалисты Оксфордского университета пришли к выводу, что регулярное употребление витамина D помогает снизить риск переломов костей в пожилом возрасте. Об этом сообщил сайт Planet Today.

    Исследования показали, что большие запасы витамина D защищали организм от переломов в течение пяти и даже 10 лет.

    «Комбинированное лечение как кальцием, так и витамином D уменьшило риск перелома бедра на одну шестую и было более полезным, чем прием стандартных доз одного витамина D», — процитировало ИА Nation News одного из авторов работы доктора Роберта Кларка.

    Впрочем, окончательного подтверждения выводы пока не имеют. По словам авторов, результаты требуют дополнительной проверки на практике.