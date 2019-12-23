Ученые: Витамин D поможет избежать переломов в пожилом возрасте
Специалисты Оксфордского университета пришли к выводу, что регулярное употребление витамина D помогает снизить риск переломов костей в пожилом возрасте. Об этом сообщил сайт Planet Today.
Исследования показали, что большие запасы витамина D защищали организм от переломов в течение пяти и даже 10 лет.
«Комбинированное лечение как кальцием, так и витамином D уменьшило риск перелома бедра на одну шестую и было более полезным, чем прием стандартных доз одного витамина D», — процитировало ИА Nation News одного из авторов работы доктора Роберта Кларка.
Впрочем, окончательного подтверждения выводы пока не имеют. По словам авторов, результаты требуют дополнительной проверки на практике.