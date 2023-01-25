Здоровье 25 января 2023, 22:03 Ученые Варшавского медуниверситета рассказали о пользе спорта для детей Ученые Варшавского медуниверситета заявили, что спорт укрепляет иммунитет детей

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Спорт повышает устойчивость детских организмов к инфекциям верхних дыхательных путей. К такому выводу пришли ученые из Варшавского медицинского университета. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Pediatric Research.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 104 ребенка. Возраст респондентов составлял от четырех до семи лет. Ученые проанализировали сведения о симптомах инфекций верхних дыхательных путей участников, а также уровень их активности.

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Выяснилось, что каждая 1000 шагов, пройденных ребенком, уменьшала количество дней, когда они болели простудой, на четыре. При этом дети, которые активно занимались спортом, легче переносили респираторные инфекции.