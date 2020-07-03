Ученые: в младенчестве закладывается предрасположенность к старческим болезням
Исследователи из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) предположили, что предрасположенность к старческим болезням может закладываться еще в младенчестве. Об этом сообщил портал NEWS.ru.
По данным издания, ученые исследовали закономерности протекания болезни Альцгеймера на преждевременно стареющих крысах, которых специально создали в институте.
Выяснилось, что особи с этой болезнью появляются на свет немного недоношенными. Кроме того, у них выявили и другую особенность, а именно задержку созревания головного мозга.
«Во время созревания мозга у нас формируются основные его структуры, функциональные связи между нейронами. Если в этом процессе случается хотя бы незначительный дефект, происходит ослабление организма. Это может проявиться даже в старческом возрасте», — обратила внимание кандидат биологических наук и научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ФИЦ ИЦиГ СО РАН Екатерина Рудницкая.