Ученые узнали, сколько нужно гладить кота, чтобы улучшить самочувствие

Эксперимент проводили сотрудники Вашингтонского Университета. Результаты показали, что у людей, которые каким-то образом взаимодействовали с пушистиками, снизился уровень кортизола — гормона стресса — в организме.

Ученые пришли к выводу, что достаточно 15-20 день погладить питомца, чтобы разгрузить нервную систему.