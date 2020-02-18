Ученые узнали, сколько нужно гладить кота, чтобы улучшить самочувствие
Ученые сообщили, что коты полезны для здоровья, если их взять на руки и погладить. Специалисты даже вычислили, сколько по времени нужно гладить котиков, чтобы улучшить свое самочувствие. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на портал Planet Today.
Эксперимент проводили сотрудники Вашингтонского Университета. Результаты показали, что у людей, которые каким-то образом взаимодействовали с пушистиками, снизился уровень кортизола — гормона стресса — в организме.
Ученые пришли к выводу, что достаточно 15-20 день погладить питомца, чтобы разгрузить нервную систему.