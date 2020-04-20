Ученые узнали, почему люди с ожирением сложнее переносят COVID-19

Ученые выяснили, почему пациенты с избыточным весом или ожирением сложнее переносят коронавирус — они чаще других заболевают COVID-19 в более тяжелой форме. Исследование провели специалисты из АОЭ и Канады.

Ученые из объединенных Арабских Эмиратов и Канады опубликовали свои исследования на ресурсе bioRxiv.

Они выяснили, что полные люди чаще болеют коронавирусом в сложной форме из-за рецепторов — у таких пациентов они вырабатываются в большем количестве, чем у людей с нормальным весом. Это связано с тем, что избыточный вес повышает активность гена ACE2, — он отвечает за их производство. Именно с помощью этих рецепторов коронавирус проникает в легкие.

Ученые выяснили это благодаря исследованию лабораторных мышей. Восемь из них были нормального веса, а еще восемь — страдали ожирением.

Результаты показали, что уровень выработки белка ACE2 был значительно выше у мышей, которые страдали от ожирения, причем эти изменения проявлялись в основном в тканях легких Исследование ученых.

По мнению ученых, это объясняет, почему полные люди чаще других страдают от тяжелых форм COVID-19. Кроме того, исследователи выяснили, что коронавирусная инфекция и ожирение имеют общие пути развития — они связаны с нарушением регуляции липидного обмена. Помимо активации гена ACE2, коронавирус влияет на гены, которые связаны с лептином. Их работа также нарушается при ожирении.

Исследователи считают, что коронавирусная инфекция может оказывать такое влияние не только на людей с ожирением, но и на пациентов с диабетом и высоким холестерином.