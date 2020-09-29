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    29 сентября 2020, 16:58

    Ученые узнали о ранее неизвестных последствиях татуировок

    Полина Петрова

    Американские ученые из Южного методистского университета узнали о ранее неизвестных последствиях татуировок. По словам экспертов, наличие такого украшения на теле нарушает важный естественный процесс в организме, пишет РИА ФАН.
    Ученые узнали о ранее неизвестных последствиях татуировок

    Специалисты провели эксперимент на добровольцах и установили, что у людей с тату есть проблемы с потоотделением. В рамках исследования участников одели в теплые костюмы. Спустя время эксперты заметили, что на участках кожи, покрытых татуировками, пот выделялся слабее и был более соленым, сообщил сайт «Дни.ру».

    Подобные результаты указывают на нарушение секреции кожи. Из-за этого организм хуже справляется с перепадами температур.

    Ранее ученые рассказали, что по состоянию ногтевой пластины можно выявить наличие онкологических заболеваний. Помимо прочего, специалисты призвали перестать пользоваться самой популярной процедурой в маникюрном салоне, чтобы обезопасить себя от появления рака.

    Так, наличие в области ногтевого ложа полосок разных цветов и кровоподтеков говорит о злокачественных новообразованиях, которые находятся под самим ногтем.

    Новости SMI.FM