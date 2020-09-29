Ученые узнали о ранее неизвестных последствиях татуировок

Специалисты провели эксперимент на добровольцах и установили, что у людей с тату есть проблемы с потоотделением. В рамках исследования участников одели в теплые костюмы. Спустя время эксперты заметили, что на участках кожи, покрытых татуировками, пот выделялся слабее и был более соленым, сообщил сайт «Дни.ру».

Подобные результаты указывают на нарушение секреции кожи. Из-за этого организм хуже справляется с перепадами температур.

Ранее ученые рассказали, что по состоянию ногтевой пластины можно выявить наличие онкологических заболеваний. Помимо прочего, специалисты призвали перестать пользоваться самой популярной процедурой в маникюрном салоне, чтобы обезопасить себя от появления рака.

Так, наличие в области ногтевого ложа полосок разных цветов и кровоподтеков говорит о злокачественных новообразованиях, которые находятся под самим ногтем.