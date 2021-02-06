Ученые узнали неожиданную причину мутаций коронавируса

Британские ученые провели исследования мутаций коронавируса. Они выяснили, что изменения происходят после лечения пациентов плазмой крови переболевших ковидом людей.

Согласно результатам исследования, плазма крови перенесших коронавирус пациентов может вызвать мутацию. Изменения вируса привели к тому, что он стал менее восприимчив к антителам иммунной системы, пишет Bloomberg.

Ученые в течение 102 дней лечили в Великобритании пациента от ковида, который перенес рак. Медики периодически брали у него анализы и следили за изменениями вируса. Сначала пациенту давали препарат ремдесивир, но после его применения никаких серьезных мутаций не произошло.

Значительные изменения врачи заметили после перехода на лечение плазмой крови. Мутации возникли также в ключевом «белке-шипе», используемом вирусом для заражения здоровых клеток.

«Когда у вируса есть возможность оставаться в организме человека в течение длительного времени и размножаться, он учится бороться с иммунной системой», — пояснил профессор клинической микробиологии в Кембриджском институте терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта.

По словам ученых, лечение плазмой крови никак негативно не сказалось на организме пациента. При этом такой метод не дал никакого полезного эффекта.