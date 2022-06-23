Ученые узнали, как влияет оптимизм на продолжительность жизни

Ученые из Гарвардской медицинской школы рассказали, что оптимизм увеличивает продолжительность жизни. Об этом сообщил «Ридус».

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 160 тысяч человек в возрасте от 50 до 79 лет. Вначале они заполнили анкеты, по которым можно было сделать вывод, оптимисты они или пессимисты. Спустя 26 лет с ними связались, чтобы выяснить их продолжительность жизни.

По результатам стало ясно, что средний уровень жизни оптимистов выше, они чаще доживают до 90 лет. Были учтены и другие факторы, которые могут влиять на продолжительность жизни — экономическое положение, этническая принадлежность и хронические заболевания.

Ученые предположили, что оптимисты живут дольше, так как они более склонны к здоровому образу жизни и лучше справляются со стрессом.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что для повышения продолжительности жизни нужно начинать следить за здоровьем уже с 30-летнего возраста. В первую очередь стоит регулярно заниматься спортом. Также не стоит забывать о питании.