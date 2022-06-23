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    23 июня 2022, 14:40

    Ученые узнали, как влияет оптимизм на продолжительность жизни

    Дарья Морозова

    Ученые из Гарвардской медицинской школы рассказали, что оптимизм увеличивает продолжительность жизни. Об этом сообщил «Ридус».

    Ученые узнали, как влияет оптимизм на продолжительность жизни

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 160 тысяч человек в возрасте от 50 до 79 лет. Вначале они заполнили анкеты, по которым можно было сделать вывод, оптимисты они или пессимисты. Спустя 26 лет с ними связались, чтобы выяснить их продолжительность жизни.

    По результатам стало ясно, что средний уровень жизни оптимистов выше, они чаще доживают до 90 лет. Были учтены и другие факторы, которые могут влиять на продолжительность жизни — экономическое положение, этническая принадлежность и хронические заболевания.

    Ученые предположили, что оптимисты живут дольше, так как они более склонны к здоровому образу жизни и лучше справляются со стрессом.

    Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что для повышения продолжительности жизни нужно начинать следить за здоровьем уже с 30-летнего возраста. В первую очередь стоит регулярно заниматься спортом. Также не стоит забывать о питании.