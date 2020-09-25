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    25 сентября 2020, 10:32

    Ученые установили связь между большим животом и преждевременной смертью

    Анастасия Кременчугская

    Группа канадских и иранских ученых пришла к выводу, что большой живот может являться предвестником скорой смерти даже при нормальном весе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежный журнал.

    Эксперты изучили показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев и выяснили, что у пациентов с жиром на животе, а не на бедрах, больше вероятность ранней смерти. Учитывались такие характеристики, как окружность талии и бедер, отношение талии к бедрам и росту, индекс ожирения и индекс формы тела.

    Каждые 10 сантиметров в талии повышают риски преждевременной смерти на 11%, а увеличение соотношения талии к бедрам или росту на 0,1 — на 20%.

    Ученые полагают, что показатели центрального ожирения можно использовать совместно с индексом массы тела, чтобы определить угрозу преждевременной смерти.

    Новости SMI.FM