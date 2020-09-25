Ученые установили связь между большим животом и преждевременной смертью

Эксперты изучили показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев и выяснили, что у пациентов с жиром на животе, а не на бедрах, больше вероятность ранней смерти. Учитывались такие характеристики, как окружность талии и бедер, отношение талии к бедрам и росту, индекс ожирения и индекс формы тела.

Каждые 10 сантиметров в талии повышают риски преждевременной смерти на 11%, а увеличение соотношения талии к бедрам или росту на 0,1 — на 20%.

Ученые полагают, что показатели центрального ожирения можно использовать совместно с индексом массы тела, чтобы определить угрозу преждевременной смерти.