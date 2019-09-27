  • Ученые установили, как проблемы с зубами вызывают серьезные заболевания

    27 сентября 2019, 15:16

    Ольга Чеснокова

    Состояние полости рта является важной составляющей здоровья людей. Особенно тщательно к этому вопросу должны подходить пожилые люди, поскольку многие заболевания вызывают именно проблемы с зубами. К такому выводу пришли исследователи из Университета Коннектикута, сообщило ИА Nation News со ссылкой на Medicalxpress.
    Ученые установили, как проблемы с зубами вызывают серьезные заболевания

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    Американские ученые установили, что бактерии попадают в кровоток, распространяются по организму и вызывают инфекции в других органах. Так, периодонтит может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Инфекции полости рта увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

    Особенно подвержены таким рискам пожилые люди. Американские исследователи установили, что пенсионеры страдают от кариеса в два раза чаще, чем молодые люди. Например, в США от того же периодонтита страдают около 64% пожилых людей, прошедших обследование.

    Специалисты отметили, что одной чистки зубов недостаточно. По их словам, пожилым людям необходимо посещать стоматолога не менее двух раз в год, а также проводить чистку зубов.