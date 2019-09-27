Ученые установили, как проблемы с зубами вызывают серьезные заболевания

Ученые установили связь между проблемой с зубами и развитием рака Подробнее

Американские ученые установили, что бактерии попадают в кровоток, распространяются по организму и вызывают инфекции в других органах. Так, периодонтит может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Инфекции полости рта увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно подвержены таким рискам пожилые люди. Американские исследователи установили, что пенсионеры страдают от кариеса в два раза чаще, чем молодые люди. Например, в США от того же периодонтита страдают около 64% пожилых людей, прошедших обследование.

Специалисты отметили, что одной чистки зубов недостаточно. По их словам, пожилым людям необходимо посещать стоматолога не менее двух раз в год, а также проводить чистку зубов.