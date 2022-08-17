Ученые установили, что на усвояемость лекарств сильно влияет поза тела

Специалисты из университета Джона Хопкинса провели исследование и выяснили, что огромное значение имеет поза тела, в которой нужно принимать таблетки. Об этом сообщил «Ридус».

Ученые провели тесты на компьютерных моделях, в ходе которых использовалась комбинация гидродинамики и биомеханики. Она продемонстрировала, что происходит с содержимым желудка, когда тело находится в различных позах. Оказалось, что при позе лежа на правом боку стандартная таблетка растворяется за 10 минут. Таким образом эксперимент показал, что изменение положения тела может существенно ускорить усвояемость лекарств.