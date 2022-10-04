Ученые Уппсальского университета посоветовали спать под тяжелым одеялом при бессоннице | 360°

Здоровье 04 октября 2022, 23:10 Поделиться Telegram

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Viber Ученые Уппсальского университета посоветовали спать под тяжелым одеялом при бессоннице

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Чтобы справиться с бессонницей, стоит спать под тяжелым одеялом. К такому выводу пришли сомнологи из Уппсальского университета (Швеция). Об этом сообщили Nation News со ссылкой на журнал Journal of Sleep Research.

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Для легкого засыпания необходимо большое количество мелатонина. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 26 респондентов. Им предложили укрываться обычными или утяжеленными одеялами. После этого ученые взяли образцы слюны для анализов. Они установили, что количество гормона благодаря тяжелому одеялу выросло на 30%.

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