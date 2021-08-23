Ученые: употребление сои полезно для женщин старше 50 лет

Британские ученые провели исследование с использованием сои и выяснили, что этот продукт необходимо употреблять женщинам после 50 лет. По их мнению, он способен уменьшить риск развития заболеваний, связанных с менопаузой. Об этом рассказала Pravda.Ru.

Согласно результатам опыта, частое употребление сои в пищу способно предотвратить потерю костной массы и снизить риск развития остеопороза. Ведь когда у женщин начинается менопауза, они испытывают падение эстрогена — гормона, который помогает защитить кости.

В этом исследовании согласились принять участие 200 женщин, у которых настал период менопаузы. Одним предлагали добавку из соевого белка с 66 миллиграммами соевых изофлавонов, другим — исключительно соевый белок.

Некоторое время ученые наблюдали за испытуемыми. Позже оказалось, что женщины, употреблявшие соевый белок с изофлавонами, снижали уровень одного из белков в своем кровотоке. Это делало их менее склонными к потере костной массы. Кроме того, у них уменьшился риск сердечных болезней.

Другие же испытуемые, получавшие только соевый белок, не показали каких-либо существенных изменений в своем здоровье.