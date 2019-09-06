Ученые: употребление более шести граммов соли в день негативно сказывается на здоровье

По данным издания, незначительный отрицательный эффект на здоровье человека оказывает употребление соли в больших количествах. Шесть граммов соли в день способны оказать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

В свою очередь шведские специалисты связали инфаркт с избыточной массой тела. Они выяснили, что риску сердечного приступа в будущем больше подвержены подростки с избыточной массой тела.

«Вывод о связи между ИМТ у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности», — заметили авторы исследования.