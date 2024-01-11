Здоровье 11 января 2024, 13:51 Ученые Университета Сан-Паулу: растительная диета снижает вероятность заражения коронавирусом

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Бразильские ученые из Университета Сан-Паулу провели исследование и выяснили, что растительная диета с высоким содержанием овощей, фруктов, бобовых и зерновых снижает вероятность заражения коронавирусом. Об этом сообщил сайт nutrition.bmj.com.

Растительный рацион богат антиоксидантами, фитостеринами и полифенолами. Эти вещества положительно влияют на несколько типов клеток, участвующих в работе иммунитета.

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Так, у людей, которые придерживались любой растительной диеты, вероятность заражения коронавирусом была на 39% ниже, сообщили «Дни.ру».