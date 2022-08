Ученые Университета Пенсильвании рассказали, как побороть травмирующие воспоминания

Исследователи из Университета Пенсильвании (США) выяснили, как можно избавить человека от травмирующих воспоминаний. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты обнаружили вещество ACSS2 (ацетил-КоА-синтетаза-2). Для того, чтобы понять аспекты его действия, они решили провести эксперимент на грызунах. В ходе исследования ученые установили, что выключение гена или введение соединения-ингибитора помогало снижать способность мышей запоминать травмирующие события. Таким образом реакция на воздействие стимула становилась значительно меньше, а часть воспоминаний становилась заблокированными.

По словам специалистов, ACSS2 в дальнейшем поможет создать лекарство, помогающее снизить уровень стресса, а также побороть воспоминания, связанные с травмой. Кроме того, по словам медиков, фермент поможет лечить зависимости.