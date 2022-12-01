Здоровье 01 декабря 2022, 23:57 Ученые Университета Отаго рассказали о негативных последствиях просмотра телевизора Ученые Университета Отаго выяснили, что просмотр ТВ в детстве приводит к зависимостям

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Регулярный просмотр телевидения в детстве может привести к развитию зависимостей во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Отаго (Новая Зеландия). Об этом сообщил «Ридус».

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Специалисты смогли установить, что частный просмотр телевизора в детстве может являться симптомом аддиктивного расстройства. Оно характеризуется желанием уйти от реальности. В будущем такая проблема может вылиться в развитие зависимостей от психоактивных веществ, алкоголя или экстремального отдыха.