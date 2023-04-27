Здоровье 27 апреля 2023, 23:40 Ученые Университета Осаки рассказали о пользе японской кухни Ученые Университета Осаки: употребление японской кухни снизит риск развития фиброза печени

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Употребление японской кухни благоприятно сказывается на состоянии организма. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Осаки. Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 136 человек с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП). Ученые установили, что употребление блюд японской кухни снижает прогрессирование фиброза. Кроме того, такая еда может увеличивать мышечную массу.

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«Японская диета может быть важной частью лечебного рациона пациентов с неалкогольной жировой болезнью печению. Мы надеемся, что дальнейшие исследования помогут разработать еще более эффективную диету для людей с НАЖБП», — рассказал профессор Йошинари Мацумото, один из авторов исследования.