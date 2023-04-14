Здоровье 14 апреля 2023, 16:20 Ученые Университета Монаша рассказали, как определить приближающуюся смерть Ученые Университета Монаша заявили, что резкая потеря веса может говорить о скорой смерти

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Ученые из австралийского Университета Монаша провели исследование, в ходе которого выяснили, как узнать о скором приближении смерти у здоровых пожилых людей. По их словам, на приближение конца жизни может указывать резкая потеря веса. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

В исследовании приняли участие порядка 19 тысяч человек старше 70 лет. Все эти люди были полностью здоровы и не страдали хроническими заболеваниями. Ученые смогли установить, что резкая потеря веса на 5% от общей массы тела может свидетельствовать о приближении смерти.