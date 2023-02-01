Здоровье 01 февраля 2023, 18:32 Ученые Университета Канады рассказали секреты полноценного сна

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Хороший сон является основополагающим фактором крепкого физического и психологического здоровья. Ученые из Университета Канады рассказали, как полноценно высыпаться и хорошо себя чувствовать. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Твой Coach».

Специалисты пояснили, что время сна человек проходит четыре стадии. Стадия медленного сна длится порядка 10 минут. На вторую стадию организм тратит 20 минут. Третья и четвертая занимают от 30 до 45 минут. В среднем на один цикл сна уходит порядка 100 минут, написали Nation News.

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Специалисты установили, что на сон человек должен тратить по меньшей мере семь часов. При этом отправляться спать стоит до 12 часов ночи.