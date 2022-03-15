Ученые Университета Калифорнии заявили, что упрямые люди могут прожить дольше

Продолжительность жизни может зависеть от упрямства и трудолюбия. Такой информацией поделились ученые Калифорнийского университета. Об этом сообщило издание «Профиль».

Исследование опубликовали в научном издании International Psychogeriatrics. Специалисты пришли к выводу, что люди, которым свойственно упрямство и властность, могут прожить дольше остальных. По их мнению, психическая бодрость поддерживается дольше благодаря упрямству. При этом люди с такими чертами характера гораздо устойчивее переносят трудности, передали Nation News.