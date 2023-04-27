27 апреля 2023, 23:40
Ученые Университета Яунде рассказали о пользе огурца для суставов
Ученые Университета Яунде выяснили, что экстракт огурца Q-актин облегчает боль в суставах
Ученые из центра исследований в области фитохимии Phytoquest (Великобритания) и Университета Яунде (Камерун) установили, что экстракт огурца Q-актин способен облегчать боль в суставах, а также улучшать их подвижность. Об этом сообщил «Ридус».
В исследовании приняли участие 90 человек с умеренным остеоартритом. Их разделили на три группы.
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Первая группа каждый день принимала 20 миллиграммов Q-актина, вторая 100 миллиграммов Q-актина. Респондентам из третьей группы давали плацебо.
В результате участники исследования из первых двух групп столкнулись со снижением болевых ощущений, а также улучшением функции суставов.
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