Здоровье 27 апреля 2023, 23:40 Ученые Университета Яунде рассказали о пользе огурца для суставов Ученые Университета Яунде выяснили, что экстракт огурца Q-актин облегчает боль в суставах

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Ученые из центра исследований в области фитохимии Phytoquest (Великобритания) и Университета Яунде (Камерун) установили, что экстракт огурца Q-актин способен облегчать боль в суставах, а также улучшать их подвижность. Об этом сообщил «Ридус».

В исследовании приняли участие 90 человек с умеренным остеоартритом. Их разделили на три группы.

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Первая группа каждый день принимала 20 миллиграммов Q-актина, вторая 100 миллиграммов Q-актина. Респондентам из третьей группы давали плацебо.

В результате участники исследования из первых двух групп столкнулись со снижением болевых ощущений, а также улучшением функции суставов.