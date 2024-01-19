Здоровье 19 января 2024, 13:14 Ученые Университета Гутенберга: продукты из пшеницы могут усугубить симптомы рассеянного склероза

Читать 360tv в

Ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга провели исследование и выяснили, что диета с употреблением продуктов из пшеницы способна усугубить симптомы рассеянного склероза. Об этом сообщил сайт gut.bmj.com.

В результате эксперимента та группа участников, в рационе которой отсутствовали продукты с пшеницей, сообщила об уменьшении боли и других симптомов рассеянного склероза.

Реклама

Как сообщили «Дни.ру», причиной возникновения заболевания может стать поражение головного мозга. Рассеянный склероз сопровождается сладостью в мышцах и нарушением рефлексов.