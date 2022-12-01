Здоровье 01 декабря 2022, 23:47 Ученые Университета Бен-Гуриона рассказали об эффективной диете против висцерального жира Ученые Университета Бен-Гуриона предложили «зеленую» диету против висцерального жира

Читать 360tv в

«Зеленая» средиземноморская диета помогает эффективно бороться с висцеральным жиром в организме. Такой информацией поделились ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на журнал BMC Medicine.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 294 респондентов. Их разделили на три группы. Первая часть группы на протяжении полугода питалась по принципах средиземноморской диеты. Представители второй группы употребляли рацион «зеленой диеты». Третьи участники питались полноценно. По истечении данного срока удалось установить, что содержание висцерального жира у участников первой группы снизилось на семь %, у второй — на 14%. Участники последней группы потеряли 4,5% жира.

Реклама

Ученые пояснили, что основными продуктами диеты являются чай, орехи и манная крупа. Последняя в своем составе имеет большое количество белка, железа, витаминов и минералов. Кроме того, при подобном рационе питания можно употреблять мясо и рыбу.

Реклама