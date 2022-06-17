Ученые Universidade NOVA de Lisboa рассказали о благотворном влиянии пива

Пиво способно благоприятно сказываться на микрофлоре кишечника, а также снижать риск развития заболеваний данного органа. К такому выводу пришли специалисты Нового университета Лиссабона (Universidade NOVA de Lisboa). Об этом сообщил «Ридус».

В исследовании приняли участие 19 здоровых мужчин. Их разделили на две группы. Участники первой группы ежедневно выпивали 11 жидких унций (более 300 миллилитров) алкогольного или безалкогольного пива в ходе ужина. Эксперимент длился четыре недели.

В результате специалистам удалось выяснить, что кишечная микрофлора у добровольцев из обеих групп стала более разнообразной. Кроме того, у респондентов вырос уровень щелочной фосфатазы. Такие показатели свидетельствуют об улучшении здоровья кишечника. При этом прежними остались такие показатели, как вес, индекс массы тела, а также сывороточные маркеры здоровья сердца и метаболизм.

По мнению ученых, вне зависимости от того, содержится в пиве алкоголь или нет, способно благоприятно сказаться на здоровье кишечника. Однако они посоветовали воздерживаться от пива с содержанием спирта.