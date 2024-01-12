Здоровье 12 января 2024, 09:14 Ученые указали на растущую заболеваемость раком среди молодежи WSJ: в мире выросло число заболеваний раком среди молодежи Jochen Tack/imageBROKER.com/globallookpress

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Американские ученые зафиксировали глобальный рост количества раковых больных возрастом до 50 лет. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — рассказала доктор Андреа Черчек, специалист онкологического центра Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке.

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По информации издания, уровень диагностирования онкологии в США вырос за 20 лет на 12,8%. Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Oncology, существенный рост раковых больных также зафиксировали в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы.

Директор онкологической программы Grand View Health в Пенсильвании отметил, что рак перестает быть «болезнью старения». Он добавил, что раковые заболевания все чаще диагностируются у молодых людей.

В газете указали, что причиной роста числа онкологических болезней могут быть недостаток физической активности, появление новых токсинов и микропластика, а также ожирение.

Ранее ученые назвали пять полезных привычек, которые помогают продлить жизнь. По мнению специалистов, профилактикой рака и воспалений может стать потребление продуктов с клетчаткой и антиоксидантами.