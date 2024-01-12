12 января 2024, 09:14
Ученые указали на растущую заболеваемость раком среди молодежи
WSJ: в мире выросло число заболеваний раком среди молодежи
Американские ученые зафиксировали глобальный рост количества раковых больных возрастом до 50 лет. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — рассказала доктор Андреа Черчек, специалист онкологического центра Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке.
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По информации издания, уровень диагностирования онкологии в США вырос за 20 лет на 12,8%. Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMJ Oncology, существенный рост раковых больных также зафиксировали в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы.
Директор онкологической программы Grand View Health в Пенсильвании отметил, что рак перестает быть «болезнью старения». Он добавил, что раковые заболевания все чаще диагностируются у молодых людей.
В газете указали, что причиной роста числа онкологических болезней могут быть недостаток физической активности, появление новых токсинов и микропластика, а также ожирение.
Ранее ученые назвали пять полезных привычек, которые помогают продлить жизнь. По мнению специалистов, профилактикой рака и воспалений может стать потребление продуктов с клетчаткой и антиоксидантами.
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