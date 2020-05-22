Ученые указали на принципиальное отличие COVID-19 от гриппа

По данным издания, специалисты изучили легкие пациентов, которые скончались от коронавируса. Оказалось, что у них в девять раз больше микро-сгустков, которые не дают проходить кислороду в кровоток и выводить углекислый газ, нежели у тех, кто умер от гриппа.

Это происходит из-за того, что коронавирусная инфекция способна поражать слизистую оболочку кровеносных сосудов. Такого при гриппе не происходит.

«Он отличается от COVID-19 тем, что при нем легкие не становятся более жесткими, не травмируются или не разрушаются до того, как возникнет гипоксия», — обратили внимание исследователи.