Ученые центра «Вектор» выделили у инфицированного штамм оспы обезьян

Штамм оспы обезьян относится к западноафриканскому варианту вируса, рассказали РИА «Новости» в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Ученые добавили, что этот вариант вируса отличается низкой летальностью.

Специалисты центра заявили, что им удалось секвенировать геном. Теперь они займутся исследованием вакцины.

«Исследование по оценке эффективности уникальной противооспенной вакцины четвертого поколения „ОртопоксВак“ против выделенного штамма вируса оспы обезьян проводится в настоящее время», — отметили в «Векторе».

В России зафиксировали один случай обезьяньей оспы. Медики своевременно его купировали, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, риски распространения заболевания в стране крайне невелики.