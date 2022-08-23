Ученые Тель-Авивского университета разработали картофельную диету для похудения

Многие диетологи не могут определиться, стоит ли употреблять в пищу картофель. Однако ученые из Тель-Авивского университета в Израиле разработали диету, которая помогает похудеть с помощью данного продукта. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Жареная картошка является источником большого количества канцерогенов. Однако в ходе исследования специалисты пришли к выводу, что запеченый картофель помогает похудеть, а также восстановить здоровье.

Все дело в том, что в картофеле есть полифенолы, которые помогают предотвратить развитие рака. Кроме того, он помогает организму набрать антиоксиданты. Во время похудения картофель помогает быстрее избавляться от лишнего веса благодаря калию в составе.

Важно вписать картофель в норму своего ежедневного рациона питания. В противном случае этот продукт может привести к набору лишнего веса. При этом картофель необходимо сочетать с рядом других продуктов, чтобы набирать необходимую норму микроэлементов.