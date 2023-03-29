Здоровье 29 марта 2023, 12:06 Ученые Техасского университета создали технологию, помогающую следить за уровнем стресса Ученые Техасского университета создали тату из золотых нитей для отслеживания стресса

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Ученые из Техасского университета разработали технологию, которая поможет отслеживать уровень стресса. Они создали татуировку из золотых нитей, которую необходимо размещать на ладонях. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Механизм способен выявлять активную работу потовых желез с помощью высокой проводимости и таким образом сигнализировать о моментах, когда человек начинает нервничать. Информацию о повышенном уровне стресса татуировка передает на часы. Также разработка напоминает вовремя принимать лекарственные препараты, написали Nation News.