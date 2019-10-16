Ученые: связи между нейронами мозга улучшает употребление чая
Сингапурские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что связи между нейронами мозга может улучшить употребление чая. Подробностями поделилась «Парламентская газета».
По данным издания, участников эксперимента разделили на две группы. В одной были добровольцы, которые часто пьют чай, а во второй — те, кто вообще его не употребляет или делает это редко.
ИА Nation News рассказало, что людей просканировали с помощью МРТ и проанализировали их психологическое и физическое здоровье. Также они прошли нейропсихологические тесты.
Выяснилось, что в чае содержатся биологически активные вещества, которые влияют на интеллект. Таким образом, люди, употребляющие этот напиток, лучше защищены от старческих недугов.