Ученые: связи между нейронами мозга улучшает употребление чая

По данным издания, участников эксперимента разделили на две группы. В одной были добровольцы, которые часто пьют чай, а во второй — те, кто вообще его не употребляет или делает это редко.

ИА Nation News рассказало, что людей просканировали с помощью МРТ и проанализировали их психологическое и физическое здоровье. Также они прошли нейропсихологические тесты.

Выяснилось, что в чае содержатся биологически активные вещества, которые влияют на интеллект. Таким образом, люди, употребляющие этот напиток, лучше защищены от старческих недугов.