Ученые связали употребление орехов со снижением риска болезней почек

Ученые из Хуачжунского университета науки и технологии в Ухане (Китай) провели исследование, в ходе которого выяснили, что употребление орехов снижает риск возникновения хронической болезни почек (ХБП). Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на American Journal of Nephrology.

Эксперты пояснили, что подобное заболевание имеет множество неприятных симптомов. Среди них тошнота, апатия, постоянная усталость, снижение ясности ума, никтурия, мышечные конвульсии и так далее.

Всего в исследовании приняли участие 6072 взрослых людей возрастом от 20 лет. Специалисты установили, что употребление орехов от одного до шести раз в неделю снижает шансы возникновения ХБП. Кроме того, эти продукты понижали вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Мы рекомендуем пациентам с ХБП употреблять орехи от одного до шести раз в неделю. Людям без этого заболевания тоже необходимо регулярно есть орехи, но частота употребления может быть более гибкой, чем у больных ХБП», — отметили авторы исследования.