Ученые связали рак печени и кариес

Ученые выяснили, что несоблюдение правил гигиены полости рта может привести к ряду болезней, казалось бы никак с ней не связанных. В числе таких недугов оказались рак печени, сахарный диабет и инсульт.

Кариес может стать косвенной причиной развития онкологического заболевания печени — гепатоцеллюлярной карциномы.

«Связь такая — печень помогает удалять из организма вредные бактерии, когда печень больна гепатитом, раком или циррозом, в крови начинают накапливаться опасные вещества. К раку печени приводит бактерия Fusobacterium nucleatum», — процитировал доклад исследователей РИА ФАН.

Точный механизм связи между кариесом и раком печени пока остается неизвестным. Авторы работы планируют провести дополнительные исследования, чтобы выявить связь бактерий с онкологическими заболеваниями.

Ученые посоветовали уделять гигиене полости рта больше времени и внимания.