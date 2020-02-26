    26 февраля 2020, 23:01

    Ученые связали рак печени и кариес

    Ирина Нагайникова

    Европейские ученые пришли к выводу, что рак печени связан с гигиеной полости рта. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на United European Gastroenterology Journal.

    Ученые выяснили, что несоблюдение правил гигиены полости рта может привести к ряду болезней, казалось бы никак с ней не связанных. В числе таких недугов оказались рак печени, сахарный диабет и инсульт.

    Кариес может стать косвенной причиной развития онкологического заболевания печени — гепатоцеллюлярной карциномы.

    «Связь такая — печень помогает удалять из организма вредные бактерии, когда печень больна гепатитом, раком или циррозом, в крови начинают накапливаться опасные вещества. К раку печени приводит бактерия Fusobacterium nucleatum», — процитировал доклад исследователей РИА ФАН.

    Точный механизм связи между кариесом и раком печени пока остается неизвестным. Авторы работы планируют провести дополнительные исследования, чтобы выявить связь бактерий с онкологическими заболеваниями.

    Ученые посоветовали уделять гигиене полости рта больше времени и внимания.