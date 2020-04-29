Ученые: страдающие от жестокого обращения дети склонны к болезням сердца
Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что люди, страдавшие от насилия в детстве, больше склоны к сердечным приступам и инсультам. Об этом сообщил «Ридус».
По данным издания, дети, с которыми жестоко обращались родители, предрасположены к малоподвижному образу жизни, депрессии, тревожным расстройствам и курению. Кроме того, у них наблюдается диабет, ожирение и повышенное артериальное давление.
«Происходящее в раннем детстве оказывает долгосрочное влияние на психическое и физическое благополучие взрослых», — заметили авторы исследования.