    29 апреля 2020, 11:51

    Ученые: страдающие от жестокого обращения дети склонны к болезням сердца

    Артур Блянихов

    Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что люди, страдавшие от насилия в детстве, больше склоны к сердечным приступам и инсультам. Об этом сообщил «Ридус».

    По данным издания, дети, с которыми жестоко обращались родители, предрасположены к малоподвижному образу жизни, депрессии, тревожным расстройствам и курению. Кроме того, у них наблюдается диабет, ожирение и повышенное артериальное давление.

    «Происходящее в раннем детстве оказывает долгосрочное влияние на психическое и физическое благополучие взрослых», — заметили авторы исследования.