Ученые США разработали жвачку от коронавируса

Ученые из Пенсильванского университета США создали жевательную резинку, которая способна предотвратить распространение коронавируса. Об этом они рассказали в одной из последних статей на сайте организации.

Один из разработчиков препарата в такой необычной форме, Генри Дэниелл, объяснил, что руководствовался знанием о размножении вируса в слюне человека. Именно поэтому заражение происходит, когда кто-то чихает или кашляет, — вирус выходит наружу.

«Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне. Это даст нам простой потенциальный способ исключить этот способ распространения болезни», — отметил ученый.

Целебная жвачка обеспечивает профилактику заболевания благодаря белку ACE2. Эксперименты с введением этого вещества показали, что оно снижает вирусную нагрузку даже у пациентов с тяжелыми формами инфекций. Опыты с образцами слюны больных доказали, что новое средство снижает уровень РНК коронавируса в ней до почти нуля. Теперь исследователи продолжат изучение своей инновации в клинике.