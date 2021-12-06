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    06 декабря 2021, 12:38

    Ученые США разработали жвачку от коронавируса

    Ученые Пенсильванского университета разработали жвачку от коронавируса

    Екатерина Боснак

    Ученые из Пенсильванского университета США создали жевательную резинку, которая способна предотвратить распространение коронавируса. Об этом они рассказали в одной из последних статей на сайте организации.

    Ученые США разработали жвачку от коронавируса

    Один из разработчиков препарата в такой необычной форме, Генри Дэниелл, объяснил, что руководствовался знанием о размножении вируса в слюне человека. Именно поэтому заражение происходит, когда кто-то чихает или кашляет, — вирус выходит наружу.

    «Жевательная резинка позволит нейтрализовать вирус в слюне. Это даст нам простой потенциальный способ исключить этот способ распространения болезни», — отметил ученый.

    Целебная жвачка обеспечивает профилактику заболевания благодаря белку ACE2. Эксперименты с введением этого вещества показали, что оно снижает вирусную нагрузку даже у пациентов с тяжелыми формами инфекций. Опыты с образцами слюны больных доказали, что новое средство снижает уровень РНК коронавируса в ней до почти нуля. Теперь исследователи продолжат изучение своей инновации в клинике.