Ученые сравнили пандемии COVID-19 и «испанки»

Пандемии коронавируса, гонконгского и испанского гриппа развивались по схожему сценарию. Вторая волна «испанки» была тяжелей первой, всего их было три. Аналогичная картина было отмечена и с гонконгским гриппом. Первые две пандемии завершились внезапно.

Об этом рассказали врачи, опрошенные «Московским комсомольцем». Биоинженер Александр Кудрявцев уточнил, что третья волна эпидемий обычно самая слабая. Такая же тенденция выявлена при заболеваемости гриппом.

«Надо учитывать, что с коронавирусом совсем другая ситуация. В качестве примера можно привести вспышку тяжелого острого респираторного синдрома SARS, которая возникла в ноябре 2002-го и полностью исчезла уже летом 2003-го», — отметил он.

По мнению Кудрявцева, лучшее время для борьбы с коронавирусом — лето.

«Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15 процентов простудных заболеваний», — сообщил вирусолог.

Он добавил, что порог в 70% для населения с иммунитетом сыграет роль в победе над пандемией только в том случае, если этого результата удастся достигнуть синхронно по всему миру.

Его слова подтвердила председатель правления в Совете по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина. По ее мнению, до группового иммунитета еще далеко.

«По прогнозам экспертов, в 2021 году планируется избыточная смертность не меньше, чем в 2020-м. Остановить все это быстро сможет только вакцинация», — заявила она.

Кудрявцев предположил, что коронавирус не удастся победить окончательно и он останется с человечеством навсегда. Однако силами вакцинации это можно исправить.

Прививки от коронавируса сделали уже около 800 тысяч россиян. В регионы уже доставлено свыше полутра миллионов доз вакцины.