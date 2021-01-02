Ученые сравнили пандемии COVID-19 и «испанки»
Об этом рассказали врачи, опрошенные «Московским комсомольцем». Биоинженер Александр Кудрявцев уточнил, что третья волна эпидемий обычно самая слабая. Такая же тенденция выявлена при заболеваемости гриппом.
«Надо учитывать, что с коронавирусом совсем другая ситуация. В качестве примера можно привести вспышку тяжелого острого респираторного синдрома SARS, которая возникла в ноябре 2002-го и полностью исчезла уже летом 2003-го», — отметил он.
По мнению Кудрявцева, лучшее время для борьбы с коронавирусом — лето.
«Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15 процентов простудных заболеваний», — сообщил вирусолог.
Он добавил, что порог в 70% для населения с иммунитетом сыграет роль в победе над пандемией только в том случае, если этого результата удастся достигнуть синхронно по всему миру.
Его слова подтвердила председатель правления в Совете по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина. По ее мнению, до группового иммунитета еще далеко.
«По прогнозам экспертов, в 2021 году планируется избыточная смертность не меньше, чем в 2020-м. Остановить все это быстро сможет только вакцинация», — заявила она.
Кудрявцев предположил, что коронавирус не удастся победить окончательно и он останется с человечеством навсегда. Однако силами вакцинации это можно исправить.
Прививки от коронавируса сделали уже около 800 тысяч россиян. В регионы уже доставлено свыше полутра миллионов доз вакцины.