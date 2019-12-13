Ученые сравнили новогодние сладости с алкоголем и наркотиками

Зимой нарушаются циркадные ритмы из-за уменьшения количества солнечного света. Это приводит к обострению депрессивных состояний, которым повержены до 30% жителей планеты. Именно поэтому люди испытывают потребность в углеводах. А этими органическими веществами богаты праздничные сладости.

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«Сладости действуют как наркотик. Они дают немедленный эффект повышения настроения, но в больших дозах могут иметь пагубные последствия ухудшения самочувствия, усиления внутреннего воспаления и увеличения веса», — предупредили ученые.

Помимо этого исследователи сравнивают физиологический и психологический эффект от поедания сладостей с потреблением спиртного. В небольших количествах и то, и другое можно считать безопасным. Однако увеличение порции негативно сказывается на организме.

«Алкоголь — чистые калории, чистая энергия. Но он становится сверхтоксичным в больших дозах. С сахаром ситуация очень похожа», — предупредили специалисты.

По этим причинам американцы рекомендуют зимой для борьбы с проявлениями депрессии есть минимально обработанную пищу. А ежедневная доза сахара не должна превышать 25 граммов.