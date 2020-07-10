Ученые сравнили COVID-19 и СПИД. Обе болезни сильно бьют по иммунитету

Китайские вирусологи заметили, что COVID-19 воздействует на иммунную систему человека примерно так же, как и СПИД. Иммунитет перенесших инфекцию долго восстанавливается и работает со сбоями.

Выводы специалистов содержатся в статье, препринт которой опубликовали сотрудники Института вирусологии Уханя. В ней указано, как коронавирус сказывается на работе лимфоцитов. Эти кровяные клетки как раз отвечают за иммунитет, уточнила газета «Известия».

У пациентов с COVID-19 наблюдают временное или стойкое снижение уровня лимфоцитов в крови — лимфопению. Ученые из Китая назвали этот симптом типичным для коронавирусных больных, изучив состояние 55 переболевших и изменение количества иммунных клеток в их крови.

Количество лимфоцитов снижается и в том случае, если у человека СПИД. Его иммунная система в таком случае не восстанавливается — повреждения носят хронический характер. При COVID-19 иммунитет сильно снижен длительное время, но все же этот процесс обратим.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков пояснил, что при заражении новым патогеном в человеческом организме происходит экспансия лимфоцитов. Они как солдаты борются с вредоносным вирусом.

«После инфекции в организме происходит „демобилизация“, так как такое количество активированных Т-клеток и В-клеток уже не нужно», — рассказал эксперт.

Иммунные клетки после активации долго не живут. Они либо исчезают, либо становятся «клетками памяти». Такой процесс ученые и называют иммунитетом.

В своей статье китайские вирусологи провели аналогию со СПИДом и гепатитом C. Исследователи пока не установили, насколько долго выздоровевшие от коронавируса пациенты будут иметь слабый иммунитет.