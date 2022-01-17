Ученые спрогнозировали пик заражений «омикроном» в России

Заражаемость вариантом коронавируса «омикрон» в России может выйти на свой пик в конце января — начале февраля 2022 года, когда будет выявляться более 80 тысяч случаев инфицирования в сутки. Эти данные содержатся в исследовании сотрудников Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), опубликованные на официальном сайте учреждения.

По мнению ученых, пик заболеваемости придется на 22 января, а к 5 февраля это будет видно по статистике. Ожидается, что в этот период в России ежедневно будут выявлять по 85,8 тысячи заражений коронавирусом.

Пик нагрузки на систему здравоохранения прогнозируют на 9 февраля, когда потребуется более 133 тысяч койко-мест для зараженных «омикроном».

Как отметили «Ведомости», аналогичная загрузка больниц была зафиксирована в ноябре 2021 года.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «360», что вариант «омикрон» является опасным для детей, поскольку способен вызвать бронхит с тяжелыми осложнениями.

Впервые штамм «омикрон» был обнаружен в ноябре 2021 года в Южной Африке. С тех пор зараженные этим вариантом были зарегистрированы на всех континентах, кроме Антарктиды.